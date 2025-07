Rui Costa defende soberania do Brasil e critica 'traidores da pátria'

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou em um evento hoje sobre as tarifas impostas por Donald Trump a produtos brasileiros. "Mais do que nunca, nosso país precisa estar unido em torno de uma clareza: justiça fiscal e da soberania nacional", disse.

Ministro defendeu soberania nacional. "Mais do que nunca, nosso país precisa estar unido em torno de uma clareza: justiça fiscal e da soberania nacional", referiu-se à taxação anunciada esta semana pelo presidente dos Estados Unidos", disse em um evento em Salvador.

Crítica a brasileiros contrários ao governo. "A nossa luta agora, dessa semana, é para dizer, em alto e bom som: nós conquistamos a independência do Brasil em 1822, e ela se consolidou na Bahia, em 2 de julho de 1823, com a luta do povo baiano. O Brasil é um país soberano, e não vai aceitar que uma, duas, três, quatro, cinco, meia dúzia de brasileiros que, de forma oportunista, articulam e tramam traindo a sua pátria contra o nosso povo", disse.