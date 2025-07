Lula faz reunião de 4 horas sobre tarifaço, e Haddad é o último a sair

A busca por novos mercados já estava em andamento antes mesmo do tarifaço de Trump. Logo no começo do mandato, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que iria sobretaxar mercadorias de vários países e iniciar uma batalha fiscal em escala global.

A Ásia é um dos principais alvos brasileiros para substituir os americanos. Lula viajou com uma comitiva de empresários para Japão e Vietnã em março. Houve confirmação de venda de aviões da Embraer e negociações para venda de carnes e etanol.