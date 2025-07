Câmara quer votar isenção do IR e licenciamento ambiental antes do recesso

Indicação ao STJ agradou Lira. O ex-presidente da Câmara apresentou um relatório que contempla os interesses do governo no mesmo dia que Lula indicou a procuradora Marluce Caldas, do MP-AL (Ministério Público de Alagoas), para uma cadeira no STJ. Como mostrou o UOL, a indicação virou uma peça fundamental no xadrez para as eleições de 2026 em Alagoas e pode beneficiar Lira para conquistar uma vaga no Senado em 2026.

A comissão especial vai abrir discussão e votar o parecer apresentado por Arthur Lira na semana passada. O deputado acenou ao governo ao não reduzir a taxa de 10%, apresentada no projeto original, sobre receitas acima de R$ 50 mil ao mês e optar por ampliar a alíquota reduzida para quem ganha até R$ 7.350. A votação no plenário fica para a volta do recesso.

CCJ retoma PEC da Segurança Pública após pedido de vista. A comissão deve votar a proposta na quarta-feira. Na semana passada, o relator, deputado Mendonça Filho (União-PE), retirou o trecho que permitia ao governo legislar exclusivamente sobre segurança, defesa social e sistema penitenciário. Caso seja aprovado na CCJ, porém, sua apreciação em comissão especial e plenário ficariam para agosto.

Licenciamento ambiental na pauta. Guimarães afirmou que houve pressão para que proposta ficasse para depois do recesso, para ter mais tempo para costurar acordos. Mas o tema está na pauta no plenário da semana. O projeto é mal visto por ambientalistas, incluindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sob o argumento de que flexibiliza o processo de concessão de licenças para construção.

Nós tentamos negociar para que o projeto ficasse para a primeira quinzena de agosto, mas a maioria do colegiado votou para que fosse avaliado nesta semana. Isso vai nos forçar a buscar acordos. Nós estamos dialogando com a ministra Marina Silva e não vamos fazer nada que não tenha seu aval. Líder do governo na Câmara, José Guimarães

IOF nas articulações

Governo e Legislativo têm encontro marcado com Moraes. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, iniciaram na semana passada as tratativas para buscar uma solução sobre o decreto do IOF. Na terça-feira, o ministro do STF Alexandre de Moraes fará uma audiência de conciliação com representantes do Executivo e Legislativo. A decisão veio depois de Moraes suspender os decretos dos dois Poderes que tratavam do IOF.