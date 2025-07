Sem Moraes, juiz auxiliar conduz sem ritmo ação do golpe no STF

Procurador-geral também não participou dos depoimentos. Paulo Gonet se ausentou da sessão. Outro representante da PGR (Procuradoria-Geral da República) interrogou as testemunhas. Estão presentes Joaquim Cabral da Costa Neto e Gabriela Starling Jorge Vieira de Mello, ambos procuradores da República.

Audiências continuam no recesso do Judiciário, em julho. As testemunhas do processo sobre tentativa de golpe de Estado seguem prestando depoimento ao STF entre os dias 14 a 23 de julho.

Réu preso acelerou prazos no STF. O Código de Processo Penal e a jurisprudência do Supremo definem que ações penais com réus presos não são paralisadas nas férias —é o caso do processo do golpe, com o ex-ministro Walter Braga Netto detido no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro.

STF quer julgar trama golpista em setembro. A expectativa é que o caso seja resolvido pela Suprema Corte ainda em 2025.

Testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4 são ouvidas

Núcleos 2, 3 e 4 da ação penal da trama golpista são o foco em julho. As testemunhas de defesa e de acusação dos sobre a tentativa de golpe de Estado respondem a perguntas sobre ações para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.