Conselho de Ética avalia pedido que suspende mandato de Janones por 6 meses

Janones teria provocado a bancada do PL e fez "manifestações gravemente ofensivas" contra Nikolas, diz a representação. "Em evidente abuso das prerrogativas parlamentares, o que configura comportamento incompatível."

Ofensas de Janones atingem "honra" do parlamento e excederam o direito da liberdade de expressão. "As falas do Representado excederam o direito constitucional à liberdade de expressão, caracterizando abuso das prerrogativas parlamentares, além de, repise-se, ofenderem a dignidade da Câmara dos Deputados, de seus membros e de outras autoridades públicas", afirma a representação.

