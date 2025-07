Eduardo Bolsonaro diz que vai desistir do mandato e ficar nos EUA

"Não preciso mais de um diploma de deputado", disse Eduardo. O parlamentar se referiu ao início do trabalho de articulação da extrema direita que faz nos Estados Unidos. Para ele, o diploma de deputado federal não é mais necessário para ele manter contato com políticos no exterior.

Por ora eu não volto. A minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais força para me prender... Eu tô me sacrificando para levar adiante a esperança de liberdade.

Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PL-SP)

"Não preciso mais de um diploma de deputado federal"

No Brasil, o STF, quer dizer, Alexandre de Moraes, ia tentar colocar uma coleira em mim, tirar meu passaporte, me fazer de refém, ficar ameaçando, como ele sempre faz — mandando a Polícia Federal na Casa, abrindo inquérito, inquirindo pessoas ao meu entorno. Então, eu não vou me sujeitar a fazer isso.

Não preciso mais de um diploma de deputado federal para abrir portas e os acessos que tenho aqui. Então, a princípio eu continuo aqui. Se o Brasil estivesse vivendo uma normalidade democrática, em que o deputado pudesse falar, onde os deputados de direita pudessem ser iguais a um deputado de esquerda - que vai a organismos internacionais, como fizeram no ano passado, pedir a prisão de Jair Bolsonaro, ou a campanha do Lula livre em que o próprio Cristiano Zanin (ministro do STF), o Boulos viajaram (para isso). Mas como não tem, eu tô me sacrificando, sacrificando o mandato, para levar adiante a esperança de liberdade.

Eduardo acredita que retorno ao Brasil seria um erro