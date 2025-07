Josias: Lula oferece jabuticaba a Trump, mas pode receber abacaxi

Estava indo muito bem. De repente, no final de semana, longe do monitoramento do Sidônio Palmeira [ministro-chefe da Secretaria de Comunicação] e submetido às lentes da Janja, Lula faz essa filmagem dizendo que resolverá o problema oferecendo jabuticaba ao Trump.

É um tipo de gracejo que não orna com a seriedade do momento. Se for nessa direção, Lula, que hoje está premiado pela oposição, corre o risco de transformar vinho em água e limonada em limão. Não é hora de brincadeirinha, mas de tratar o problema com a seriedade que ele requer.

Lula vai bem na gestão do problema. Nessa hora, falar de jabuticaba é impor à conjuntura uma jabuticaba do tamanho de um abacaxi fora de época. Não é hora de tratar desse problema com piadinha. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Lula corre o risco de desperdiçar um momento importante, que lhe deu a oportunidade de recuperar o prestígio que perdeu ao longo do mandato.

Nesse momento, Lula está nadando de braçada. Na semana passada, dissemos que os adversários lhe deram os inimigos que havia pedido a Deus. Um deles é o Tio Sam, que sempre foi utilizado pela esquerda para respirar e sobreviver.