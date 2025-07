Maierovitch: Poucos serão poupados em alegações finais da PGR sobre golpe

Em suas alegações finais na ação sobre a trama golpista, a PGR (Procuradoria-Geral da União) deve pedir penas duras aos envolvidos, avaliou o jurista e colunista Wálter Maierovitch na edição de hoje do UOL News.

Hoje, a PGR apresenta ao STF (Supremo Tribunal Federal) as alegações finais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. Trata-se da última etapa antes do julgamento do mérito pela Primeira Turma do Supremo.