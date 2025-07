Ministro da Defesa pede ao STF para não depor na ação da trama golpista

A petição foi encaminhada a Moraes pela AGU (Advocacia-Geral da União), que representa o ministro. "O requerente informa que desconhece os fatos objeto de apreciação na presente ação penal, motivo pelo qual requer o indeferimento da sua oitiva na qualidade de testemunha", diz o pedido.

O STF começou a ouvir hoje as testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4. As audiências começaram hoje pela manhã com as testemunhas de acusação. Em seguida, foi a vez do tenente-coronel Mauro Cid, ouvido como informante em razão do acordo de delação premiada.

As oitivas vão até o dia 23 de junho. Três ex-ministros do governo Bolsonaro serão ouvidos no núcleo 2. Onyx Lorenzoni, que foi chefe da Casa Civil, é testemunha do ex-assessor internacional da Presidência Filipe Martins. Já Ciro Nogueira (PP) e Rogério Marinho (PL) foram arrolados pela defesa de Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.