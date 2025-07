STF começa a ouvir testemunhas dos réus de três núcleos da trama golpista

O STF começa hoje a fazer audiências com as testemunhas de defesa e de acusação dos núcleo 2, 3 e 4 da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O que aconteceu

Testemunhas serão ouvidas entre os dias 14 e 23 de julho no Supremo Tribunal Federal. As audiências começarão com as testemunhas de acusação e, depois, o tenente-coronel Mauro Cid, réu no núcleo 1, será ouvido como informante, em razão do acordo de delação premiada. Em seguida é a vez das testemunhas de defesa.

Três ex-ministros do governo Bolsonaro serão ouvidos no núcleo 2. Onyx Lorenzoni, que foi chefe da Casa Civil, é testemunha do ex-assessor internacional da Presidência Filipe Martins. Já Ciro Nogueira (PP) e Rogério Marinho (PL) foram arrolados pela defesa de Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.