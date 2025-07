Foragida, Zambelli avalia lançar candidatura na Itália, diz defesa

Zambelli fugiu para Itália no mês passado e é alvo de um mandado de prisão. O nome dela foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol após pedido do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Condenada a dez anos de prisão por mandar invadir os sistemas do CNJ, a deputada pediu licença do cargo. Ela e o hacker Walter Delgatti, segundo a decisão, agiram para inserir o nome do ministro Alexandre de Moraes na lista de pessoas com mandado de prisão em aberto.