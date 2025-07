Atlas: maioria diz que Lula representa Brasil melhor que Bolsonaro lá fora

Melhor: 61,1% (em novembro de 2023 eram 51%)

Pior: 38,8% (em novembro de 2023 eram 44,3%)

Não sei: 0% (em novembro de 2023 eram 4,7%)

Você aprova ou desaprova a política externa do Governo Lula? Aprovo: 60,2% (em novembro de 2023 eram 49,6%)

Desaprovo: 38,9%(em novembro de 2023 eram 47,3%)

Não sei: 0,9% (em novembro de 2023 eram 0,9%)

Aprovação e reprovação de Lula se igualaram, na margem de erro, após "tarifaço" de Donald Trump. A avaliação positiva do governo Lula cresceu fora da margem de erro. O levantamento feito pela Atlas/Bloomberg apontava que o desempenho do presidente era reprovado pela maioria da população desde janeiro, com pior índice em maio.

Você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Lula?

Desaprovo: 50,3% (em junho eram 51,8%)

Aprovo: 49,7% (em junho eram 47,3%)

Não sei: 0% (em junho eram 0,9%)

Avaliação ruim/péssima é maior do que a de ótimo/bom. Os dois índices oscilaram dentro da margem de erro, em relação ao levantamento divulgado na semana passada.