Bolsonaro critica pedido de condenação da PGR: 'Tenho vergonha de ver'

Bolsonaro também admitiu novamente que buscou "alternativas" após a vitória de Lula (PT) nas eleições de 2022. Ele afirma, porém, que tudo aconteceu "dentro das quatro linhas" da Constituição.

Além de Bolsonaro, a PGR pediu a condenação de todos os integrantes do núcleo 1. São eles: os ex-ministros Augusto Heleno (GSI), Braga Netto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça), além do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e do tenente-coronel Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Na peça protocolada ontem à noite, a PGR diz que Bolsonaro era "líder da organização criminosa" denunciada no processo. Para o órgão, Bolsonaro era "o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado democrático de Direito".