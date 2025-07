Bolsonaro pode pegar pena máxima de 46 anos, se condenado por golpe

Especialista acredita ser "improvável" condenação de Bolsonaro a pena máxima. Professor de Direito Penal da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), Davi Tangerino explica, no entanto, que a possibilidade de o ex-presidente sofrer uma sentença mais dura viria de possíveis agravantes dos crimes. No caso do crime de organização criminosa, por exemplo, a condenação poderia ser majorada em 12 anos pelo fato de Bolsonaro ser considerado líder do grupo.

Dos 46 anos de prisão, Bolsonaro poderia cumprir até 40 — tempo máximo de cumprimento de pena no Brasil. Este período aumentou de 30 para 40 anos com a aprovação do pacote anticrime, apresentado pelo então ministro da Justiça, Sergio Moro, durante o governo do próprio Bolsonaro.

Caberá ao STF fazer a dosimetria da pena. Caso haja condenação, os ministros também podem considerar que Bolsonaro não cometeu algum dos cinco crimes da denúncia e, por isso, diminuir a pena.

Prisão domiciliar

Bolsonaro deve ir para prisão domiciliar caso seja condenado pelo STF. Nos bastidores de Brasília, a possibilidade de cumprir pena em casa é dada como certa. A coluna de Letícia Casado ouviu lideranças partidárias e integrantes de tribunais superiores, sob anonimato.

Bolsonaro tem 70 anos e problemas de saúde decorrentes da facada que levou no atentado durante a campanha eleitoral de 2018. O mais recente é uma esofagite intensa que o obrigou a ficar de repouso durante o mês de julho, mas o ex-presidente já teve que usar bolsa de colostomia e ficou internado em UTI.