'Subserviência servil': Eduardo volta a atacar Tarcísio em caso do tarifaço

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a atacar hoje o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta negociar as tarifas que os EUA anunciaram sobre os produtos brasileiros — enquanto bolsonaristas defendem a anistia aos réus do 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que, para Tarcísio, "subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais". "Se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio estaria defendendo o fim do regime de exceção", escreveu Eduardo no X. "Mas como, para você, a subserviência servil as elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda."