Moraes comanda conciliação de Lula e Congresso sobre suspensão do IOF

O ministro Alexandre de Moraes conduz hoje à tarde a reunião de conciliação entre o governo Lula (PT) e o Congresso sobre o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Moraes suspendeu os decretos sobre mudanças na cobrança no início do mês. A decisão ajudou a acalmar os ânimos entre Executivo e Legislativo, que agora buscam uma saída menos danosa para ambos os lados. Estão intimados a participar as presidências da República, do Senado e da Câmara, a PGR (Procuradoria-Geral da República), a AGU (Advocacia-Geral da União) e os autores das ações —uma foi protocolada pelo PL, a outra, pelo PSOL, e a terceira, pela própria AGU.

Em manifestação enviada ao STF na última sexta, o Congresso Nacional pediu que seja mantida a suspensão do decreto do governo sobre o IOF. O Legislativo reforçou que tem prerrogativa para sustar decretos do Executivo. Também argumentou que o Executivo cometeu desvio de finalidade ao mudar regras do IOF com o objetivo de aumentar a arrecadação