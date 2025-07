Conselho de Ética suspende Janones por 3 meses por ataques a Nikolas

O presidente do conselho retrucou, dizendo que a defesa começava com uma mentira. Fábio Schiochet (União-SC) ressaltou que o sistema da Câmara havia recebido a confirmação de que Janones tinha lido o email de convocação no sábado.

Pego em contradição, Janones, que não esteve no início da sessão, apareceu ao final. Ele foi o último a falar e, apesar da confirmação de leitura do email e de a sessão do Conselho de Ética ser pública, disse que não foi comunicado do julgamento.

Eu não fui comunicado. Só fui informado umas duas, três horas atrás. Por isso não consegui chegar [antes]. Eu não teria nenhum problema em pedir desculpas, mas precisa entender qual foi a ofensa que eu proferi.

André Janones (Avante-MG), ao se defender no Conselho de Ética

Foi irônico em sua defesa. Ele disse que só chama Nikolas de Nikole, porque ele "respeita como o deputado se identifica", já que ele não foi à tribuna para se declarar de outra forma. Janones se refere a uma manifestação de Nikolas usando uma peruca, em março de 2023, fez um discurso transfóbico e com deboche sobre a comunidade LGBTQIA+.

A suspensão foi reduzida mesmo assim. O pedido inicial era de seis meses de suspensão, mas o Conselho de Ética entendeu que a pena deveria ficar em três meses para ser do mesmo tamanho da punição que foi aplicada a Gilvan da Federal (PL-ES). Relator do caso, Fausto Santos Jr. (União-AM) acatou o entendimento.

A punição começa a valer a partir de amanhã. Janones tem direito a recorrer e disse que vai usá-lo. A legislação estipula prazo de 24 horas para entrar com o recurso pedindo que o plenário da Câmara revise a decisão do Conselho de Ética.