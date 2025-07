PGR: Acusados mencionavam 'churrasco' para falar sobre golpe de Estado

A PGR (Procuradoria-Geral da República) revelou nas alegações finais da trama golpista que os acusados usavam o termo "churrasco" para se referir à tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Palavra constava em mensagens encontradas durante investigação nos celulares do tenente-coronel Mauro Cid. "O pessoal que colaborou com a carne estão (sic) me cobrando se vai ser feito mesmo o churrasco", perguntou o tenente Aparecido Portela, apontado como amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao então ajudante de ordens do Planalto.

Ao STF, Cid confirmou o uso do codinome. "Ao dizer 'o pessoal que colaborou com a carne', [Portela] estava se referindo a pessoas do agronegócio que contribuíram financeiramente para a mobilização e manutenção de inúmeras pessoas na frente dos quartéis", afirma o relatório relativo ao depoimento do tenente-coronel à Corte.