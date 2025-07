Bolsonaro condenado terá vitória se ganhar prisão domiciliar, diz professor

Então, se ele consegue uma condenação com um regime domiciliar, no meu entender, é uma vitória dentro do contexto em que ele se coloca.

Marcelo Crespo, coordenador do curso de direito da ESPM

A PGR (Procuradoria-Geral da República) enviou as alegações finais ao STF pedindo a condenação de Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

O pedido de condenação cita cinco crimes de Bolsonaro: liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

O professor Marcelo Crespo alertou, no entanto, que alguma coisa ainda pode mudar no decorrer do caminho, em meio há momento extremamente conturbado na política nacional.

Agora, para pensar o que mais pode piorar, de repente alguma outra fala do Trump, alguma coisa que o Eduardo Bolsonaro possa fazer, alguma coisa que o Tarcísio possa meter os pés pelas mãos, porque a gente está num contexto muito misturado de aspectos políticos e jurídicos.