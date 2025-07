Sakamoto: Reuniões do tarifaço têm disputas Lula vs Tarcísio vs Eduardo

Temos visto isso com dois focos, do governo federal e do estadual, por conta de questões eleitorais. Tarcísio é pré-candidato à Presidência da República e Lula é candidato à reeleição. Não sabemos se, nos bastidores, o governo federal convidou os governos estaduais participassem dessa interlocução em Brasília, o que seria bastante positivo.

De maneira geral, quem está mais fora d'água é o governo de São Paulo. Essa sobreposição de agendas não interessa ao país. O importante é fortalecer o principal interlocutor, que vai se desenhando como o vice-presidente Geraldo Alckmin, nesse processo de diálogo com EUA, outros países e empresas. Essa situação na qual ocorrem duas reuniões em dois momentos diferentes deriva do fato de que 2026 já começou. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

