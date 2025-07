Tarcísio recebe empresários após tarifaço; balanço será enviado a Alckmin

Objetivo da reunião é fazer um diagnóstico sobre a situação do empresariado paulista, informou uma fonte do entorno do governador. Segundo um secretário do governo paulista, o objetivo é mapear o impacto do tarifaço de Trump e "checar com o diagnóstico feito nacionalmente".

Diagnóstico do estado será enviado ao governo federal. Segundo interlocutor do governo paulista, o balanço será enviado ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços, e está trabalhando na interlocução.

O que se pretende, dizem aliados do governador, é uma "atuação única", "sem duplicidade de informações". A assessoria de imprensa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que a pasta não havia sido contatada pelo governo de São Paulo até a publicação da reportagem.

Enquanto Tarcísio faz reunião com empresários paulistas, Alckmin se encontra com representantes nacionais de setores afetados. Um deles é o das carnes. O diretor de assuntos estratégicos da Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes), Julio Ramos, se reuniu com o governador de São Paulo na manhã de hoje e o presidente e Roberto Perosa, com o governo federal.

Lula determinou na noite de domingo (13) a criação de um comitê interministerial. O objetivo do grupo é conversar com os setores mais afetados e identificar os impactos sofrido pelos setores. Alckmin foi escolhido para presidir o comitê.

Mudança de discurso e foco na economia

Mudança de rota adotada pelo governador Tarcísio reflete momento de desgaste político. Na avaliação do entorno do governador, o ambiente nacional polarizado se tornou ainda pior depois do anúncio de Trump sobre a taxação de produtos brasileiros.