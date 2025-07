Valdemar diz no STF que foi pressionado por deputados do PL a atacar urnas

Bolsonaro é réu em outra parte do processo. O ex-presidente integra o "núcleo 1" da denúncia, que já está na etapa das alegações finais.

Oitivas estão agendadas para os dias 14 a 23 de julho. Como delator do esquema, Mauro Cid forneceu informações sobre os diferentes grupos da trama golpista. Testemunhas da acusação prestaram depoimento na manhã de ontem.

Advogados não têm obrigação de fazer perguntas. As equipes de defesa devem restringir o foco nos casos relacionados aos clientes.

Réu preso acelerou prazos no STF. O Código de Processo Penal e a jurisprudência do Supremo definem que ações penais com réus presos não são paralisadas nas férias —é o caso do processo do golpe, com o ex-ministro Walter Braga Netto detido no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro.

STF quer julgar trama golpista em setembro. A expectativa é que o caso seja resolvido pela Suprema Corte ainda em 2025.