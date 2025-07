Zambelli devolve apartamento funcional à Câmara com 11 dias de atraso

No dia 11 de julho, a Câmara deu mais dez dias de prazo. O acordo para devolução do imóvel foi feito entre a assessoria jurídica de Zambelli e o deputado Sergio Souza (MDB-PR), responsável pela gestão dos apartamentos funcionais.

Deputada terá que pagar multa pelo atraso. Segundo a presidência da Casa, a multa diária é R$ 283,53, equivalente a 2/30 de R$ 4.253, o valor mensal do auxílio moradia.

Defesa da deputada solicitou a isenção das multas. A justificativa é de que ela "realizou melhorias no imóvel, o que demonstra que não houve qualquer prejuízo ao erário público".

Zambelli fugiu para Itália após ser condenada a dez anos de prisão por mandar invadir os sistemas do CNJ. Ela e o hacker Walter Delgatti, segundo o STF, agiram para inserir o nome do ministro Alexandre de Moraes na lista de pessoas com mandado de prisão em aberto.

A deputada deixou o Brasil pela fronteira com a Argentina no dia 25 de maio. Ela está sendo procurada pela polícia italiana, que ainda não identificou sua localização.