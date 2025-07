85% são contra aumento de deputados na Câmara, diz Quaest

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 10 e 14 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Lula (PT) decidiu vetar o projeto. A informação foi transmitida por auxiliares e parlamentares próximos ao governo após uma reunião sobre o assunto nesta tarde. Os parlamentares ainda podem derrubar o veto do presidente.

A mudança ampliaria de 513 para 531 o número de deputados. A proposta foi aprovada com folga na Câmara. Foram 361 votos favoráveis e 36 contrários. No Senado, foram 41 contra 33.

Custo anual estimado das novas vagas é de R$ 64,6 milhões. O acréscimo de cadeiras foi justificado por uma correção entre "desproporções" de representatividade entre os estados, com as mudanças demográficas registradas no último Censo.