Ao suspender Janones e Gilvan, Câmara tenta mostrar que baixaria tem limite

A Câmara tem se notabilizado por confusões e gritarias desde que deputados passaram a investir em cortes para engajar nas redes sociais e transformá-los em votos. A suspensão de Gilvan da Federal (PL-ES) e André Janones (Avante-MG) tem o intuito de sinalizar que as baixarias têm limite. Mas há dúvidas de que vá surtir efeito.

O que aconteceu

Boa parte dos atuais 513 deputados conseguiu seus mandatos chocando nos perfis das redes sociais. O campeão de votos da última eleição, Nikolas Ferreira (PL-MG) segue "causando", como quando, por exemplo, escolhe o Dia da Mulher para pôr uma peruca loira, se apresentar como Nikole e fazer um discurso atacando as mulheres trans.

Parte do Brasil acompanhou estarrecida, outra parte deu "like" e o parlamentar comemorou. A impressão de que "o crime compensa" prevaleceu porque não houve punição no Conselho de Ética. A consequência só aconteceu nas redes sociais, onde Nikolas foi assunto por uma semana. Era exatamente o que ele queria.