Ataques de Eduardo Bolsonaro a Tarcísio são um 'erro', diz Ciro Nogueira

Logo após o anúncio das tarifas, Tarcísio atacou Lula, mas depois recalculou a rota. O governador, que vestiu o boné da campanha de Trump quando o norte-americano foi eleito, responsabilizou o governo federal. Depois, se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil para buscar diálogo sobre as tarifas.

Tarcísio e Eduardo disputam vaga da direita em 2026. O governador é o nome que o centrão aposta para a Presidência. O deputado licenciado, por sua vez, já disse que aceitaria "a missão", caso o pai lhe pedisse.

Aprovação de Lula empatou com desaprovação após tarifaço. De acordo com pesquisa Atlas/Bloomberg feita entre os últimos dias 11 e 13, o atual presidente é aprovado por 49,7% da população e desaprovado por 50,3%. Trata-se de um empate técnico, já que a pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Em junho, a aprovação era de 47,3% e a desaprovação de 51,8%.