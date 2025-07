Sem citar Tarcísio, Alcolumbre diz que diálogo com EUA cabe ao governo Lula

Apesar da iniciativa bolsonarista, anistia aos envolvidos não é o único motivo por trás da tarifa. Como mostrou o colunista do UOL Jamil Chade, o anúncio do governo americano também está relacionada à decisão do STF de responsabilizar as big techs por conteúdo extremista e a intenção dos Brics —grupo do qual o Brasil faz parte, junto com a China, Rússia e outros países— de priorizar outras moedas além do dólar em negociações.

Ontem, os EUA anunciaram que vão investigar "práticas comerciais desleais" do Brasil. No documento que detalha o motivo da investigação, os norte-americanos reclamam do Pix e até da 25 de Março —o sistema de pagamentos do governo seria injusto com outros serviços eletrônicos, e a tradicional rua de comércio popular seria exemplo da falta de combate à pirataria.