Moraes nega pela 4ª vez pedido de soltura do general Braga Netto

Defesa se diz "inconformada" com a manutenção da prisão. "Não há absolutamente nenhum fato concreto que justifique a sua manutenção no cárcere. A decisão não está de acordo com a jurisprudência do STF, que reiteradamente afirma que a liberdade é a regra", criticou em nota o advogado José Luis Oliveira Lima.

Militar já completou mais de 190 dias preso em unidade do Exército no Rio. Ele está detido desde 14 de dezembro de 2024 por suspeita de ter agido para ter acesso à delação premiada de Mauro Cid. Como a ação penal já está na fase final, sua defesa alega que a prisão não se justificaria e que ele poderia cumprir outras restrições fora da prisão.

Moraes seguiu entendimento da PGR de que o fato de o processo estar avançado não significa que Braga Netto não possa interferir no caso. "O curso regular da ação penal deve ser resguardado até sua conclusão", afirmou o procurador-geral da República, Paulo Gonet.