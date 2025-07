PT vai pedir suspensão imediata do mandato de Eduardo Bolsonaro

O líder do PT na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), vai pedir a suspensão imediata do mandato do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O requerimento será entregue hoje à Mesa Diretora da Câmara.

O que aconteceu

PT argumenta que o deputado licenciado atuou contra os interesses nacionais. O governo atribui a Eduardo a responsabilidade por Donald Trump cobrar sobretaxa de 50% sobre os produtos importados do Brasil.

O pedido de suspensão imediata chega perto do prazo de licença de Eduardo terminar. Ele pode ficar afastado durante 120 dias. Passado este prazo, começam a contar faltas ao trabalho, o que leva a perda de mandato.