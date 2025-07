Quaest: 53% veem Lula certo em agir com reciprocidade a tarifaço de Trump

Qual lado está fazendo o que é mais certo nesse embate?

Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo: 44%

44% Bolsonaro e seus aliados estão fazendo o que é mais certo: 29%

29% Nenhum dos dois está fazendo o que é certo: 15%

15% Não sabe ou não respondeu: 12%

No entanto, 84% dos entrevistados dizem que governo e oposição deveriam se unir para defender o Brasil. 9% acreditam que isso não é necessário.

Questionados sobre o que provocou Trump a anunciar tarifas, entrevistados se dividem. Entre os motivos mais citados, estão as falas de Lula durante o Brics (26%) e as ações do STF (Supremo Tribunal Federal) contra Bolsonaro (22%).

O que provocou Trump a anunciar essas altas tarifas?