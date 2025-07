Bolsonaro, sobre tarifaço de Trump: 'Não tem ataque à soberania nacional'

A Fiesp, por exemplo, defendeu em nota publicada na semana passada que a "soberania do Brasil é inegociável". "Pode parecer desnecessária essa afirmação, mas, quando razões não econômicas são usadas para justificar a quebra de todo o regramento comercial e do direito internacional, é importante reafirmar esses princípios", diz trecho do texto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

O ex-presidente disse ainda que se Lula "sinalizar", ele negocia com Trump. "Eu sei que não é ele que vai dar o passaporte. [...] Quem não conversar, vai pagar um preço alto", afirmou. Bolsonaro está com o passaporte retido desde fevereiro do ano passado por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. "Acho que teria sucesso tendo uma audiência com o presidente Trump, estou à disposição", continuou.

Bolsonaro, entretanto, disse que não ter "essa liberdade que vocês acham que eu tenho com ele [Trump]". O ex-presidente voltou a falar também que é vítima do processo ao qual é réu por tentativa de golpe de Estado.

'Se vier pra cá, Eduardo está preso'

O ex-presidente defendeu a permanência do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA. Mesmo sem mandato de prisão contra o deputado federal licenciado, Bolsonaro disse que "se ele vier pra cá [Brasil], será preso". Ele afirmou ainda que o filho é "mais útil" nos Estados Unidos do que no Brasil.

Logo após anúncio de Trump, Eduardo se colocou como articulador de medidas que levaram ao tarifaço. Na ocasião, o deputado federal licenciado leu uma carta em que afirma: "Nós últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump — sempre com o objetivo de apresentar, com precisão e documentos, a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos EUA apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade".