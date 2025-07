Câmara cobra corte de gastos do governo, mas aprova pauta-bomba de R$ 30 bi

A quarta-feira na Câmara foi marcada por uma queda de braço entre o governo do presidente Lula (PT) e deputados de oposição e do centrão. Em retaliação a derrotas do Congresso, os parlamentares aprovaram uma pauta-bomba, que pode representar gastos extras de até R$ 30 bilhões aos cofres públicos.

Veja como foi o dia em Brasília:

Pauta-bomba

Deputados aprovaram, por 346 votos a 93, um projeto que inclui até R$ 30 bilhões em crédito subsidiado para o agronegócio. A proposta agora segue para o Senado. O texto foi aprovado após o ministro do STF Alexandre de Moraes restabelecer o decreto de Lula que mexe nas alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).