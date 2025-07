Mirando 2026, Câmara e governo esquecem diferenças, e isenção do IR avança

Interesses unem opostos na política de Brasília. De olho no voto da classe média, a esquerda, o centrão e a direita foram unânimes em aprovar, ontem, em uma comissão especial, o projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 por mês.

O que aconteceu

As frequentes defesas da oposição de um corte de gastos foram abandonadas por uma manhã. A proposta, que tramitou numa comissão especial, foi relatada por Arthur Lira (PP-AL), que, em acordo com os demais deputados presentes, aumentou o número de pessoas que terá direito ao desconto no IR.

Um deputado disse ao UOL que a medida beneficiou "potenciais 500 mil eleitores". O projeto do governo prevê desconto no IR para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000.