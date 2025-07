Licenciamento ambiental: único deputado do PT a votar Sim diz que errou

Aprovado na Câmara por 267 votos favoráveis, o projeto que flexibiliza regras para o licenciamento ambiental contou com o voto de um deputado do PT. Arlindo Chinaglia (PT-SP), porém, disse ter se equivocado.

O que aconteceu

Chinaglia foi o único do PT a votar favorável ao PL do licenciamento. Em nota, a assessoria de Chinaglia disse que o sistema de votação eletrônica da Câmara apresentou instabilidades e travamentos, o que o impediu de votar corretamente em diversas deliberações. Segundo o comunicado, quando o sistema voltou a funcionar, o deputado se apressou para votar e acabou se confundindo com a orientação de outra matéria.

O petista já formalizou a correção do voto. A deputada Erika Kokay (PT-DF) alertou a Mesa Diretora logo após a votação, e a retificação deve constar nos registros oficiais da Câmara.