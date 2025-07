Josias: Pauta-bomba de R$ 30 bi merece veto de Lula, se aprovada no Senado

Ele esperou porque ainda havia muita dúvida do governo. Se há uma desconexão entre o número de cadeiras na Câmara e o censo do IBGE, eles que rearranjem por lá. Não faz sentido criar uma despesa no instante em que o governo está cortando clipes para fechar a conta do ano.

Diante desse dilema, Lula preferiu ser presidente da República, o que impõe determinadas atribuições que não podem ser contornadas. Nesse caso específico, o veto era incontornável e Lula demorou até tomar a decisão. Fez isso porque as pesquisas estão aí.

Agora temos que enfrentar essa cara virada da Câmara. O Congresso aprova uma bomba com R$ 30 bilhões. A resposta ao veto impõe um prejuízo ainda maior do que seria a criação das novas cadeiras. Se fosse o presidente que todos imaginam ser, Lula também deveria vetar essa outra proposta. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, um eventual veto de Lula à pauta-bomba daria um recado claro para a sociedade sobre a responsabilidade do aumento de gastos do governo.

O Congresso pode derrubar o veto depois, mas pelo menos cada um fica sabendo quem é o responsável pela atrocidade fiscal e está metendo a mão no bolso dos brasileiros.