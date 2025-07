Lula encontra sobreviventes e faz 1 minuto de aplausos a mortos em acidente

O presidente Lula (PT) se encontrou hoje com um grupo de sobreviventes de um acidente com um ônibus de estudantes da UFPA (Universidade Federal do Pará) que deixou cinco mortos na madrugada de ontem.

O que aconteceu

O encontro ocorre a portas fechadas, nos bastidores do 60º Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes), em Goiânia. Antes do início do ato, com a presença de Lula no palco, a organização promoveu "1 minuto de aplausos" aos mortos, com seus nomes exibidos no telão.

O ônibus seguia para este evento na BR-153, já em Goiás, quando colidiu com uma carreta que invadiu a contramão. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão avançou contra um comboio da universidade, ao entrar na pista contrária, e bateu de frente com o primeiro ônibus.