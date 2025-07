Lula critica 'traidores da pátria' em pronunciamento na TV sobre tarifaço

Mais cedo, Lula disse que Trump "não foi eleito para ser imperador do mundo". Ele concedeu uma entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional, e criticou Trump.

A Casa Branca rebateu. "O presidente certamente não está tentando ser o imperador do mundo", disse a secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt. Mas ele é "o líder do mundo livre", afirmou ela.

Presidente também disse que "gringo não vai dar ordem" no país. Durante o 60º Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes), em Goiânia, ele voltou a reclamar da postura do presidente dos EUA. "Não recebemos nenhuma resposta. A resposta que nós recebemos foi a matéria publicada no jornal, no email dele, no zap [WhatsApp] dele, porque ele não se dignou nem sequer a mandar uma carta".

Lula também prometeu taxar e regulamentar as big techs, debate que não tem avançado no governo. "Eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos, em nome da liberdade de expressão, você ficar utilizando [as redes] para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar", disse.