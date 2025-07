PF mira família de Elmar Nascimento em operação contra desvio de emendas

A Polícia Federal cumpre hoje 18 mandados de busca e apreensão na quinta fase da operação Overclean, que apura suspeita de desvios em emendas parlamentares. Dois dos alvos da operação são o irmão e o primo do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA), integrante da Mesa Diretora da Câmara.

O que aconteceu

Suspeita é de desvio em emendas direcionadas por Elmar a Campo Formoso (BA), cidade em que o prefeito é o irmão dele, Elmo Nascimento (União). A PF cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Elmo, ao ex-assessor de Elmar Amaury Albuquerque Nascimento e ao primo de Elmar, o vereador Francisco Nascimento —foi ele quem jogou uma mala com R$ 250 mil em dinheiro vivo pela janela antes de ser preso em operação no final do ano passado.

O UOL procurou o gabinete do deputado Elmar e a prefeitura de Campo Formoso e aguarda um posicionamento.