Tarcísio e Nunes são alçados a presidente e governador em evento de aliados

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), foram citados por aliados como futuros presidente da República e governador de SP em 2026, durante evento hoje em Embu das Artes, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Evento foi marcado por discursos se referindo a Nunes como candidato a governador, e Tarcísio, a presidente. "Tenho certeza que terei um amigo no governo do Estado e um amigo na Presidência", disse o deputado estadual Eduardo Nóbrega (Podemos), em discurso na cidade vizinha à capital paulista.

Ex-prefeito de Embu disse que o estado está "pequeno" para Tarcísio. "Quem precisa de você agora é o povo brasileiro. Tarcísio será nosso presidente da República", afirmou Ney Santos (Republicanos), que é investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC. O atual prefeito da cidade, Hugo Prado, do mesmo partido do governador, também participou do ato.