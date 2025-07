Ex-embaixador: diplomacia buscada por Tarcísio tem zero poder de negociação

Participação empresarial é importante porque setor privado tem influência sobre o governo americano, avalia ex-embaixador. "As reuniões em Brasília e em São Paulo ocorreram para que os empresários fossem mobilizados para atuar junto aos americanos para que eles falem com o governo dos EUA. As empresas americanas já estão atuando em favor da redução das tarifas", observou Barbosa.

Disputa política

As idas e vindas de Tarcísio após o anúncio de Trump expuseram a disputa política com o governo federal. O governador de São Paulo é um dos nomes prováveis para herdar o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disputar as eleições presidencias ao lado do presidente Lula, caso ele decida se candidatar. Contudo, o episódio desgastou a imagem do ex-ministro.

Primeiro, Tarcísio apoiou Trump e Bolsonaro e atacou Lula. Um dia depois de publicar as mensagens, o governador, que vinha tentando conquistar mais aliados no campo político do centro como estratégia política para 2026, foi criticado por políticos de esquerda e por bolsonarista. Ao UOL, aliados do governador disseram que ele agiu "pressionado" ao defender Trump e Bolsonaro.

Tarcísio tenta reconstruir a imagem com ajuda do discurso econômico após desgaste. Na avaliação dos secretários do governador, a ordem é de "deixar a poeira baixar" e concentrar o foco dos discursos na economia e evitar exposição. Após a reunião com os empresários paulistas, Tarcísio não falou com a imprensa.

Reunião com empresários tem como objetivo mostrar preocupação após críticas, avalia especialista. Para o cientista político da FGV Marco Antônio Teixeira, o governador "joga para sua plateia". "Ele quer mostrar que está se mexendo para recuperar o desgaste de um lado com os empresários e de outro, com a opinião pública".