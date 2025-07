Trump se incomodou com Pix porque vai acabar o cartão de crédito, diz Lula

O presidente Lula (PT) criticou a queixa dos Estados Unidos contra o Pix, parte de uma investigação comercial aberta por ordem do presidente Donald Trump.

O que aconteceu

Lula questionou o incômodo com o Pix e afirmou que o cartão de crédito vai acabar no Brasil. "Por que ele [Trump] está incomodado com o Pix? Porque o Pix vai acabar com o cartão de crédito neste país. A gente vai criar o Pix parcelado. É uma coisa do Brasil, não tem porque ficar dando palpite nisso", disse ele durante cerimônia de anúncios do governo na área da saúde em Juazeiro (BA).

Investigação contra o Pix foi aberta pelo escritório do representante comercial dos EUA. A apuração é uma resposta às barreiras impostas pelo Banco Central na época do lançamento do WhatsApp Pay, o meio de pagamento do aplicativo de mensagens da Meta, dona também do Instagram e do Facebook.