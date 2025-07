Barroso saiu dos EUA quatro dias antes de anúncio de revogação de vistos

A colunista do UOL Mariana Sanches apurou que Barroso está na lista. Segundo a coluna, as sanções seriam contra todos os ministros do STF —menos André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux— e também contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O STF impôs medidas cautelas contra Bolsonaro, como tornozeleira eletrônica e recolhimento doméstico noturno. Além disso, o ex-presidente não pode usar redes sociais e não pode se aproximar ou acessar embaixadas.

Em sua justificativa para a medida, Rubio volta a citar um "caça às bruxas" a Bolsonaro. É o mesmo termo usado pelo presidente Donald Trump para justificar tarifas de 50% contra produtos brasileiros e em reiteradas declarações de apoio ao aliado brasileiro.