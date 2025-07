Bolsonaro diz que não sabia de pen drive e que vai perguntar a Michelle

Ele também comentou sobre os dólares que mantinha em casa. Bolsonaro justificou que não existe problema em ter moeda estrangeira. A PF encontrou US$ 14 mil (R$ 77,7 mil) com o ex-presidente. "Qual o problema de ter 14 mil dólares em casa? Todo o dólar que está lá tem recibo do Banco do Brasil. Todo dinheiro tem recibo. E outro, dinheiro tirado da conta. Novinho. Sempre sacado do BB aqui do lado."

Uma pessoa pediu para ir ao banheiro e voltou com um pen drive na mão. Eu nunca abri um pen drive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa. A gente fica preocupado com isso. Você acha que, se tivesse algo comprometedor, não sou bandido, se tivesse, estaria lá, à disposição? Vou perguntar a minha esposa se era dela.

Jair Bolsonaro, na sede do PL

Sem falar de Trump

Bolsonaro se esquivou de falar de tarifaço e Trump. O ex-presidente não se aprofundou na questão e tratou de mudar o rumo da entrevista. Ontem, ele gravou vídeo agradecendo a carta pessoal que recebeu do presidente americano. A suspensão do julgamento de Bolsonaro é condição de Trump para levantar a sobretaxa de 50% que aplicou a produtos brasileiros. "Tarifa foi para o mundo todo. A carta, ele me cita porque fizemos um bom governo juntos lá atrás, por dois anos. Ele tem um carinho especial por mim. Se eu fosse presidente, essa tarifa seria semelhante à da Argentina."

O ex-presidente ressaltou que Eduardo Bolsonaro continuará seu trabalho nos Estados Unidos. A romaria do deputado licenciado por gabinetes americanos é um dos motivos apontado por Moraes para a decisão de hoje. "Eu não posso mais falar com o Eduardo. Qual crime ele tá cometendo nos Estados Unidos? Atentado à democracia brasileira no Parlamento americano? Não tem cabimento. Só ele tivesse no parlamento do Irã."