'Suprema humilhação', diz Bolsonaro após colocar tornozeleira eletrônica

Apesar da fala, Bolsonaro ficou na embaixada da Hungria em Brasília, em fevereiro de 2024. Em 8 de fevereiro do ano passado, a PF apreendeu o passaporte de Bolsonaro, e o premiê de extrema direita húngaro, Viktor Orban, publicou uma mensagem de solidariedade a ele nas redes sociais. Na mesma semana, no dia 12, Bolsonaro foi à embaixada acompanhado de seguranças e passou dois dias no local.

A operação da PF contra Bolsonaro

O ex-presidente foi alvo de uma operação da Polícia Federal, após ordem de Alexandre de Moraes. O ministro do STF tirou o sigilo de decisão que impõe tornozeleira, censura e recolhimento noturno ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Veja aqui o documento.

As medidas cautelares determinadas por Moraes:

uso de tornozeleira eletrônica;

recolhimento domiciliar das 19h às 6h e aos finais de semana;

está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros;

não pode se aproximar de embaixadas (em novembro de 2024, Bolsonaro disse ao UOL que era vítima de perseguição e não descartou se refugiar em uma embaixada em caso de prisão decretada ao final do processo penal);

está proibido de ter contato com outros réus e investigados;

não pode ter acesso às redes sociais.

A suspeita é de crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas do ex-presidente em Brasília e no Rio de Janeiro e à sede do PL.