Bolsonaro se recusa a mostrar tornozeleira na TV: 'Constrangedor'

Com 10 mil dólares apreendidos, Bolsonaro disse que tinha o dinheiro para "qualquer eventualidade". "Não cogitei fugir para lugar nenhum."

Sobre uma possível prisão, o ex-presidente afirmou que não tem "medo de mais nada". "Estou com 70 anos de idade, não tenho medo de mais nada. Se tivesse medo, não estaria aqui. Vou ter que seguir [sobre as medidas cautelares]. Eu falava com ele [Eduardo] dia sim, dia não."

Bolsonaro cumpre na prática uma espécie de "prisão domiciliar". Medidas impostas a ele se assemelham ao regime no qual um condenado pode cumprir sua pena em casa, com várias restrições. Veja as medidas:

Proibição de se ausentar da comarca onde reside, em Brasília;

Uso de tornozeleira eletrônica monitorada 24h;

Proibição de deixar a residência no período noturno, das 19h às 6h, e de sair de casa durante os finais de semana;

Proibição de se aproximar e acessar quaisquer embaixadas ou consulados de países estrangeiros;

Proibição de contato com investigados, embaixadores e quaisquer autoridades estrangeiras;

Proibição de uso de redes sociais, diretamente ou por terceiros.

Moraes tomou decisão após PF apontar que Bolsonaro e o filho Eduardo estariam tentando obter medidas do governo americano contra o Brasil. Na decisão, o ministro afirma que Jair "está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho Eduardo Nantes Bolsonaro" de maneira hostil e utilizando "negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir essa corte", diz o documento.

STF alega que há risco de fuga e, por isso, Bolsonaro já está usando tornozeleira eletrônica. "Necessidade urgente e indeclinável", pontuou Moraes no documento sobre a aplicação de medidas "para evitar a fuga do réu".