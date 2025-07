Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento? Entenda

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal e, por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, terá de usar uma tornozeleira eletrônica. Após as medidas cautelares, o ex-presidente pode ser preso a qualquer momento? Segundo especialistas, a resposta dependeria de novos fatos.

O que aconteceu

Bolsonaro pode ser preso caso descumpra as medidas cautelares impostas por Moraes. Estão entre as medidas impostas o uso da tornozeleira eletrônica monitorada, proibição de deixar sua residência das 19h às 6h e aos fins de semana, e o veto ao uso das redes sociais. O ex-presidente também está proibido de acessar qualquer embaixada ou consulado, além de manter contato com investigados, embaixadores ou autoridades estrangeiras. Conversas com seu filho Eduardo também estão restringidas.

STF apontou risco de fuga e, por isso, Bolsonaro já está usando tornozeleira eletrônica. Trata-se de "necessidade urgente e indeclinável para evitar a fuga do réu", afirmou Moraes na sua decisão sobre a instalação do dispositivo de vigilância.