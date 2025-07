Governo posta 'sextou com S de soberania' após Bolsonaro ser alvo da PF

O perfil Governo do Brasil (@govbr) publicou um post com a mensagem "sextou com S de soberania", horas após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) colocar tornozeleira eletrônica.

O que aconteceu

"Não mexe com o meu Brasil", publicou o govbr. A publicação exibe um vídeo com pontos turísticos brasileiros, uma mulher grávida com a farda da Petrobras e o Zé Gotinha, personagem do SUS (Sistema Único de Saúde) utilizado em campanhas de imunização.

A conta govbr é administrada pelo governo Lula. O UOL entrou em contato com a Secom (Secretaria de Comunicação Social) e questionou o motivo da publicação. O texto será atualizado quando houver resposta.