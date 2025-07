Casado: Governo Lula espera reação de Trump e baterá na tecla da soberania

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado à sede da PF em Brasília. No local, ele colocou tornozeleira eletrônica por determinação de Alexandre de Moraes, ministro do STF. Bolsonaro foi proibido de acessar as redes sociais e de falar com o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA e licenciado do mandato.

Bolsonaro terá de ficar em casa entre 19h e 6h e nos fins de semana. Ele também está proibido de ter contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros. O ex-presidente é réu no processo que investiga uma tentativa de golpe de Estado.

Letícia Casado disse ainda que dentro do Supremo Tribunal Federal não há nenhuma hipótese que não seja dar sequência ao julgamento de Bolsonaro, reforçando a soberania nacional.

No Supremo, o que eu tenho ouvido é que não tem a menor condição da fazer qualquer outra coisa que não seja seguir o nosso rumo.

Letícia Casado

