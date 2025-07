Quais são os crimes citados na decisão de colocar tornozeleira em Bolsonaro

Na decisão que impôs uma série de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro (PL), o ministro do STF Alexandre de Moraes citou três crimes: coação no curso do processo, obstrução de investigação e atentado à soberania.

O que aconteceu

Moraes considerou declarações do ex-presidente uma confissão. Para o ministro do STF , ao vincular a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro ao fim das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, o ex-presidente acabou admitindo os crimes. A Procuradoria-Geral da República também destacou o risco concreto de fuga e de possíveis tentativas de obstruir a investigação.

Bolsonaro pode ser punido com até 20 anos de prisão, caso seja condenado às penas máximas por esses três crimes. Veja o que significam: