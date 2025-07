Eduardo mantém defesa a tarifas de Trump: 'Única esperança que nos resta'

Investigações da PF apontaram que Jair e Eduardo Bolsonaro estariam conspirando para provocar reações hostis dos EUA ao Brasil. Após as apurações, Moraes determinou uma operação contra o ex-presidente e afirmou em sua decisão que o ex-presidente utiliza "negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir esta Corte".

O ministro determinou medidas cautelares contra o ex-presidente como uso da tornozeleira eletrônica e a proibição de contato com o filho. Moraes ainda citou Machado de Assis ao falar sobre a tentativa de interferência na soberania brasileira. "A soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional", escreveu, mencionando trecho de uma crônica do escritor. "A Soberania Nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida", reafirmou Moraes no documento.